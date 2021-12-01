Baca ve soba boruları temizlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar
Uzmanlar, Kahramanmaraş’ta rüzgarlı havaların gelmesiyle birlikte kurulan sobalardan sızan karbonmonoksit gazının neden olduğu ölüm ve zehirlenmelerin, alınabilecek basit tedbirlerle önlenebileceğini vurguladı.
YAŞAM 01.12.2021, 16:25 01.12.2021, 18:41
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan soba satıcısı İbrahim Asilkan, soba temizliğini hangi aralıklarla ve nasıl yapılacağını uygulamalı olarak anlattı.
Namaz Vakti 01 Aralık 2021
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