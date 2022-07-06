Bayramın 7 yıldızına tatilcilerden olağanüstü ilgi! İşte en çok tercih edilen rotalar...

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bayram döneminde 1 milyonu paket Tur olmak üzere yaklaşık 3 milyon kişinin seyahat gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ege bölgesinde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Akdeniz bölgesinde Kemer, Alanya, Belek, Lara öne çıkıyor. Son dakika rezervasyonlarda genellikle yakın bölgeler öne çıkıyor. Bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık; İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonlar talep görüyor. Kültür turlarında ise Doğu Karadeniz turları ilgi görüyor” dedi.