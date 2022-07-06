Bayramın 7 yıldızına tatilcilerden olağanüstü ilgi! İşte en çok tercih edilen rotalar...
Bayram tatili 9 güne çıkınca tatil bölgelerine ilgi arttı. Erken rezervasyon avantajlarıyla aylar öncesinde tatillerini satın alanlar dışında, işini son dakikaya bırakanlar da var. Kurban Bayramı’nın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi, dördüncü günü ise 12 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Ancak çarşamba ve perşembe günlerinin de tatil ilan edilmesiyle bayram tatilinin süresi 9 güne çıktı. Tatil süresinin uzamasıyla tatil bölgelerine olan ilgi de arttı. Biz de bayram tatili için en çok hangi bölgelerin tercih edildiğini, sektör temsilcilerine sorduk.
YAŞAM 06.07.2022, 14:27 06.07.2022, 14:33
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bayram döneminde 1 milyonu paket Tur olmak üzere yaklaşık 3 milyon kişinin seyahat gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ege bölgesinde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Akdeniz bölgesinde Kemer, Alanya, Belek, Lara öne çıkıyor. Son dakika rezervasyonlarda genellikle yakın bölgeler öne çıkıyor. Bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık; İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonlar talep görüyor. Kültür turlarında ise Doğu Karadeniz turları ilgi görüyor” dedi.
Namaz Vakti 06 Temmuz 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31