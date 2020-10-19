Belediye otobüsü devrildi: 17 yaralı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye otobüsünün devrilmesi sonucu, 17 kişi yaralandı.
YAŞAM 19.10.2020, 11:52
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Gülşehri beldesinden Sorgun'a yolcu taşıyan Ali Yüce idaresindeki otobüs, Hoşumlu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ile otobüsteki 16 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gülşehri Belde Belediye Başkanı Ali Ünlü, hastanede yaralıları ziyaret ederek durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
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