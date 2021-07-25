Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış uyarısı geldi

İstanbul ve Kırklareli'nde sabah saatlerinde, Çanakkale ve Kocaeli'de ise öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, İç Ege'de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.