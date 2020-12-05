Çin aşısı gerçekten güvenli mi?
Korona virüse karşı geliştirilen aşılara tüm dünyada umut bağlanmış durumda.
YAŞAM 05.12.2020, 15:39 05.12.2020, 15:48
Türkiye de bu kapsamda denemeleri devam eden Çin aşısından 50 milyon doz getirmeyi planlıyor ve aşı takvimi için çalışmalar yapılıyor.
Peki Çin aşısı gerçekten güvenli mi? Aşıyla ilgili gelişmeleri değerlendiren KSÜ Tıp Fakültesi Covid-19 Genel Koordinatörü Ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Selçuk Nazik, bu aşınının denendiği insan vücudunda, virüse karşı %90 antikor oluşturulduğu görülmektedir dedi.
Aşı karşıtlığına da değinen nazik, aşının belirli testlerden geçeceğini ifade ederek vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanmalarını tavsiye etti.
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