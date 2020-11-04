Depremden 102 saat sonra bir can dostu kurtarıldı
İzmir'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazından 102 saat sonra bir kedi daha kurtarıldı.
YAŞAM 04.11.2020, 10:17
İzmir’de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda sürdürülen çalışmalarda bir can dostu kurtarıldı.
Binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 102 saat sonra ekipler bir kediyi kurtardı. Enkazdan yaralı olarak çıkartılan ve oldukça tedirgin olduğu gözlenen kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.
Enkazda çalışmalar sürdürülüyor.
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