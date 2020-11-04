İzmir'de saatler ilerlese de umutlar tükenmiyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altından bir ses bir nefes almak için titizlikle çalışıyor.

8 bine yakın personel, 25 arama kurtarma köpeği ve binden fazla araç yeni bir mucize için sahada görev başında.

Çalışmalar devam ettiği Rıza Bey Apartmanı'nda ekipler sessizlik çağrısı yaptı.

Enkazdan bir sesin gelmiş olabileceğine yönelik ekipler o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken, deprem bölgesinde enkaz altından gelecek bir mutlu haberi bekleyen vatandaşlar ise umutlu gözler ile ekiplerin çalışmasını takip etti.

Enkaz üzerinde termal kameralar ile çalışmalar yapılırken, sedye ve ambulans ise olay yerinde hazır bekletildi.

Doktor Zarife Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldı

Yaklaşık 40 dakikalık çalışma esnasında alanda büyük bir sessizlik hakim olurken, umutlar bir anda yerini gözyaşına bıraktı. Doktor Zarife Doğan’ın cansız bedeni ekipler tarafından enkaz altından çıkartıldı.

Doğan’ın cansız bedeni Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.