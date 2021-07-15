Dünyanın en tehlikeli ağacı! Yaprağına dokunan kendini vuruyor

Avustralya'ya özgü bir bitki olan Gympie-Gympie ağacı dünyanın en tehlikeli ağacıdır ve bütün yakıcı ağaçlar arasında, en acı verici olanıdır.

Bir diğer adıyla "İntihar Bitkisi" olarak bilinen bu bitkiye dokunulduğu anda veya birkaç dakika sonra vücutta batma hissi oluşuyor.

Bu his o kadar şiddetli ki birçok insanın sırf bu yüzden intihar ettiği ileri sürülüyor.

Örneğin, bir adam ormandayken bu ağacın yaprağını yanlışlıkla tuvalet kağıdı olarak kullandıktan sonra kendini vurmuş.

Bu korkutucu bitki, insanlarda tespit edilen en etkili zehirlerden birini içerir ve bir araştırmacı zehir kalıntılarının 20 yıla kadar etkili olabileceğini ortaya çıkardı.

Bu bitki o kadar tehlikelidir ki Avustralya ormanlarında çalışan en iyi işçiler bile potansiyel olarak tehlikeli alanlarda özel kıyafetler giyerler.