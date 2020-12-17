Ekmek sattılar 17 bin lira ceza yediler!

Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çengerli köyünde açıkta ekmek satıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.

Ekipler, A.B'nin minibüs ile köy meydanında ekmek satışı yaptığını tespit etti.

A.B. ilçedeki bir fırın işletmecisi adına ekmeklerini sattığını belirtti. Bunun üzerine fırın işletmecisi F.Y'ye 13 bin 914 lira, A.B'ye ise COVID-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.