Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Saat 08.47'de meydana gelen deprem, 17,36 kilometre derinlikte kaydedildi.