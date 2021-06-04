Erzurum'da garip doğa olayı! Görenler gözünü alamadı

Erzurum'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde yaşanan hava olayı kentin üzerini kırmızıya boyadı.

Erzurum'da yaşanan bu garip hava olayını gören vatandaşlar eşsiz manzarayı izlemeye doyamadı. Gökyüzünde oluşan güzel görüntüler ise kameralara yansıdı.

NEDENİ ANLAŞILMADI

Gökyüzünün neden kırmızı renge büründüğü ise anlaşılmadı. Yaşanan doğa olayıyla ilgili herhangi bir açıklama da gelmedi.