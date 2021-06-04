Erzurum'da garip doğa olayı! Görenler gözünü alamadı
Erzurum'da dün akşam saatlerinde garip bir doğa olayı yaşandı. Kentin üzeri kızıla bürünürken gökyüzünde oluşan manzarayı görenler ise gözlerini alamadı.
YAŞAM 04.06.2021, 00:32
Erzurum'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde yaşanan hava olayı kentin üzerini kırmızıya boyadı.
Erzurum'da yaşanan bu garip hava olayını gören vatandaşlar eşsiz manzarayı izlemeye doyamadı. Gökyüzünde oluşan güzel görüntüler ise kameralara yansıdı.
NEDENİ ANLAŞILMADI
Gökyüzünün neden kırmızı renge büründüğü ise anlaşılmadı. Yaşanan doğa olayıyla ilgili herhangi bir açıklama da gelmedi.
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