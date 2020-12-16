Estetik operasyonlarına maske yön verdi!
2020 yılı maskeye bağlandı herkesin tercihide değişti.
YAŞAM 16.12.2020, 11:28
Maske estetik tercihlerinide etkiledi artık burun dudak değil kaş göz operasyonları revaçta.
Teknoloji ilerledi vatandaşların estetik tercihide değişti artık vatandaşlar ameliyatsız estetik operasyonlarını tercih ediyor.
İşin uzmanı ise maskeler çıkarıldığında burun ve dudak estetiğin tekrardan öne çıkacağını belirtti.
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