Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu!
ABD'de yaşanan olay akıllara durgunluk getirdi. Vatandaşların rastgele su yollarına ve göletlere bıraktığı Japon balıkları, futbol topu büyüklüğüne ulaşınca bölge halkını korku sardı. İstilacı türlere dönüşen Japon balıklarıyla başa çıkamayan yetkililer, çareyi sosyal medyada buldu. Sosyal medyadan duyuru yapan yetkililer, aşırı büyümüş Japon balıklarının fotoğraflarını paylaşarak halktan balıkları göllere bırakmamaları çağrısında bulundu.
ABD'de yaşanan tuhaf olay hem ülke gündemine oturdu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dünyada ses getirdi. Birçok habere konu olan olayın kahramanları ise çoğu zaman evlerimizde, akvaryumlarda görmeye alışkın olduğumuz sevimli Japon balıkları.
BALIKLARI GÖLLERE BIRAKMAMA ÇAĞRISI YAPILDI
ABD'de Burnsville şehri sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bir gölde bulunan 'aşırı büyümüş' Japon balıklarının fotoğrafları paylaşılarak, halka, Japon balıklarının aşırı büyüyerek gölün ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle balıkları göllere bırakmamaları çağrısında bulunuldu.
FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI
ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Burnsville şehrinde göle bırakılan Japon balıkları aşırı büyüdü. Burnsville sosyal medya hesabından, yakın zamanda şehirdeki Keller Gölü'nde bulunan aşırı büyümüş Japon balıklarının fotoğrafları paylaşıldı.
"DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA FAZLA BÜYÜYORLAR"
Halka balıkları göllere bırakmama çağrısı yapılan açıklamada, "Lütfen evcil Japon balığınızı göletlere ve göllere bırakmayın! Düşündüğünüzden daha fazla büyüyorlar, dip sedimentlerini bozarak ve bitkileri sökerek düşük su kalitesine neden oluyorlar. Bu büyük Japon balıkları grubu yakın zamanda Keller Gölü'nde bulundu" ifadelerine yer verildi.
ZARARSIZ BİR EVCİL HAYVANDAN İSTİLACI BİR TÜRE DÖNÜŞÜYOR
Uzmanlar, bu balığa zarar vermek istemeyen ama ona evinde bakmaktan vazgeçen evcil hayvan sahiplerinin, istemeden de olsa doğaya zarar verdiklerini söylüyor. Washington Post'ta yer alan habere göre tatlı sularda serbest bırakılan akvaryum balıkları, zararsız bir evcil hayvandan istilacı bir türe dönüşüyor.
Bu balıklar yeni çevrelerine girdiğinde hızla çoğalabiliyor ve yerli türleri geride bırakarak onların doğal yaşam alanlarını yok edebiliyor.
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