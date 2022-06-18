Güne Başlarken’de “Babalar” konuşuldu!
Hafta İçi Her Sabah İzleyicisiyle Buluşan Program Güne Başlarken’e Bugün, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikolojik Danışmanı Merve Arslan Nurdoğan Konuk Oldu.
YAŞAM 18.06.2022, 12:23 18.06.2022, 18:24
Programda Psikolojik Danışmanı Merve Arslan Nurdoğan Babaların Aile İçindeki İletişim Açısında Önemi Ve Rolü Hakkında Bilgi Verdi.
Babanın Bir Çocuk Ve Toplum İçin Çok Büyük Bir Değer Olduğunu İfade Eden Arslan Nurdoğan, Çocuğun Gelişimi Açısından Babanın Vazgeçilmez Olduğunu Dile Getirdi.
Namaz Vakti 19 Haziran 2022
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