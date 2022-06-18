Güne Başlarken’de “Babalar” konuşuldu!

Programda Psikolojik Danışmanı Merve Arslan Nurdoğan Babaların Aile İçindeki İletişim Açısında Önemi Ve Rolü Hakkında Bilgi Verdi.

Babanın Bir Çocuk Ve Toplum İçin Çok Büyük Bir Değer Olduğunu İfade Eden Arslan Nurdoğan, Çocuğun Gelişimi Açısından Babanın Vazgeçilmez Olduğunu Dile Getirdi.