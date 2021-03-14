Güne Başlarken’de gözde oluşan bahar alerjisi konuşuldu
Uğur Göz Hastanesi, Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Tüylü, Güne Başlarken’e konuk oldu.
YAŞAM 14.03.2021, 13:11 14.03.2021, 14:02
Uğur Göz Hastanesi, Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Tüylü, programda, bahar aylarında gözde oluşan alerjiden bahsetti.
Konuşmasının devamında Tüylü, göz alerjisinde uygulanan tedavi yöntemlerini anlattı.
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