Güne Başlarken’de sağlıklı hayat konuşuldu!

Sağlıklı yaşam için tavsiyeler veren Kandeğer, bu konuda dikkat edilmesi gereken hususların altını çizdi.

Uzman Fizyoterapist İmran Kandeğer diyet, duruş bozuklukları konusunda da bilinmeyenleri Aksu TV ekranlarından izleyicilerle paylaştı.