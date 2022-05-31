Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat!

Bu tür sorunlarla karşılaşmamak adına özellikle hassas bir cilde sahip olanların, güneş kremini yanlarından ayırmamaları ve düzenli olarak kullanmaları gerekiyor.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hülya Nazik havaların ısınmasıyla tatilcileri ve işi gereği güneşte kalanları dikkat etmeleri gereken hususlar noktasında uyardı.