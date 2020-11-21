Hatay'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
YAŞAM 21.11.2020, 22:59
Çengen Mahallesi'nde Yusuf Yürük'ün kullandığı otomobil ile İbrahim Fırıncıoğlu kontrolündeki cip çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Selen Yürük ve Neşe Fırıncıoğlu, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yusuf ve Selen Yürük, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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