Hatay’da 'Zeytin Toplama Şenliği' düzenlendi!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yetim çocuklar için inşa edilen Reyhanlı Eğitim Köyü’nde Yetim Vakfı’nın öncülüğünde bu yıl dördüncüsü gerçekleşen “Zeytin Toplama Şenliği” düzenlendi.

Minik eller Kovid-19 tedbirlerine uyarak barış ve kardeşlik için zeytin topladı.

Kahramanmaraş İHH derneğinin öncülüğünde devam eden barış ve kardeşlik için zeytin toplama şenliği minik ellerin yardımlarıyla devam ediyor.