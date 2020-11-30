Herkes bu sorunun cevabını arıyor! Koronavirüste vitamin ve gıda takviyeleri faydalı mıdır?

Koronavirüsten korunmak için pek çok kişi bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışıyor. Yapılanlar arasında vitamin ve gıda takviyeleride yer alıyor. Peki, Koronavirüste vitamin ve gıda takviyeleri faydalı mıdır? Diyetisyen Naciye Kapudere merak edilen soruları Aksu Haber’e cevapladı.

YAŞAM 30.11.2020, 15:11 30.11.2020, 15:45
Herkes bu sorunun cevabını arıyor! Koronavirüste vitamin ve gıda takviyeleri faydalı mıdır?

Peki, Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için hangi besinler tüketmemiz gerekiyor.


Kapudere,  Kış aylarında vücudun su ihtiyacının dikkat edilmesinin, sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.

Diyetisyen Naciye Kapudere, sözlerine şöyle devam etti;


“Virüsten bizi aldığımız hiçbir besin korumaz ama bağışıklığımızı güçlü tutarak kolay atlatmamızı sağlayabilir. Koronavirüste insanlar hastalıklardan korunmak için takviyelere yöneliyorlar. Bu yanlıştır demiyorum ama gereksiz yere ve yanlış dozda vitamin kullanımı bazen zararlı olabilir. Halkımız komşusunun veya bir akrabasının önerdiği veya internetten aldığı şeyleri rastgele kullanmaktan çekinmiyor. Bu yüzden uzman gözetiminde mümkünse kan değerleri sonucuna göre takviye alınmalıdır.

Eğer sebze ve meyve tüketmekte sıkıntı çekiyorsanız, yaşınız 65 yaş üzeriyse, fazla sporla uğraşıyorsanız, vejetaryenseniz besin yoluyla aldığımız vitaminler ve mineraller yetersiz kalabilir. Bunun dışında takviyelere yönelmeden önce evde besin yoluyla alabileceğimizi unutmayalım.

Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için hangi besinler tüketilebilir?

Vitaminleri ele alacak olursak; A vitamini eksikliği için karaciğer, pırasa, tereyağı ve ıspanak tüketebilirsiniz. E vitamini eksikliğinde kendimizi mutsuz, halsiz hissederiz. Bunun için fındık, fıstık, badem, balık ve zeytinyağı tüketebiliriz. Ayrıca virüsten dolayı iştahınız kapandıysa yer fıstığı yağının faydasını görebilirsiniz.

Evde uzun süre kalanlarda D vitamini eksikliği yaygın görülmektedir. D vitamini açığımızı kapatmak için süt ve yoğurt tüketilmeli ve günde en az 1 saat güneşe çıkılmalıdır.

B ve C vitamini vücudumuz tarafından depolanamadığı için günlük dışarıdan gıdalar yoluyla alırız. 2 küçük mandalina, bir orta boy portakal, bir adet kivi, 3 adet sivri biber veya zencefil ve zerdeçalı bal ile karıştırıp tüketirseniz o günkü C vitamini ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Takviye yoluyla aşırı C vitamini alırsak ilerleyen dönemlerde böbrek taşı, ishal gibi sorunlarla da karşılaşabiliriz. B vitamini ise zaten tükettiğimiz birçok gıdada bulunmaktadır eğer sağlık veya iştah sorununuz yoksa eksikliğini hissetmezsiniz.

Viral kaynaklı barsak sorunları için probiyotik olarak kefir, turşu, tarhana ve şalgam tüketebiliriz.

Son olarak kış aylarında vücudumuzun su ihtiyacını aksatmayalım. Günlük su ihtiyacınızı ağırlığınızın her 7 kilogram başına bir bardak olacak şekilde ölçeklendirebilirsiniz. Egzersizi az da olsa devamlı yapıp; uykunun düzenli olmasına özen gösterelim.”

Haber: Gökhan Çalı

#koronavirüs #vitamin ve gıda takviyeleri
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