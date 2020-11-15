İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Zonguldak-İstanbul karayolu Kandilli kavşağında meydana geldi.

Yavuz Kargıdanoğlu yönetimindeki otomobil, Uğur Sönmez yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra takla atarak ters dönüp sürüklendi.

Kazada araçtan fırlayan Uğur Sönmez ile diğer araç sürücüsü Yavuz Kargıdanoğlu ve Hatice Kargıdanoğlu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.