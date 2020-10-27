İskenderun ve Mersin'de orman yangını!

İlçeye bağlı Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

DÜN AKŞAM SALDIRIMI GİRİŞİMİ YAŞANMIŞTI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam yaşanan saldırı girişimi sonrası Arsuz ilçesinde orman yangın çıkması dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde de Hatay'ın Belen ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından çıkartılan orman yangını şehir içindeki evlere kadar sıçramış, büyük hasar oluşmuştu.

ANAMUR'DA YANGIN

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Alevler bazı evlere yaklaşırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.