İstanbul'da fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Sultangazi'de bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu yaralandı
YAŞAM 19.09.2021, 12:14
İstanbul'da fırtına ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Kağıthane ve Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu. Bazı noktalara yıldırım düşerken, ağaçlar devrildi. Dolu yağışı da ara ara etkili olurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.
Sultangazi'de fırtına sonrası bir sokakta çok sayıda çatı uçtu, bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu yaralandı.
Olay, Merkez Hapipler Mahallesi, 2723 Sokak'ta yaşandı. Fırtınanın etkisiyle sokakta çok sayıda çatı uçtu. Bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu omuzundan yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Eylül 2021
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:33
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Karagümrük
|5
|10
|4. Fenerbahçe
|4
|10
|5. Konyaspor
|4
|10
|6. Altay
|5
|9
|7. Galatasaray
|4
|8
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|7
|10. Malatyaspor
|5
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Rizespor
|5
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|4
|10
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Kocaelispor
|5
|7
|9. Boluspor
|4
|6
|10. Samsunspor
|4
|6
|11. Denizlispor
|5
|6
|12. Menemenspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Bursaspor
|5
|4
|15. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|16. Altınordu
|5
|4
|17. Gençlerbirliği
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|13
|2. Man City
|5
|10
|3. M. United
|4
|10
|4. Chelsea
|4
|10
|5. Everton
|5
|10
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|4
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|5
|11
|2. Real Madrid
|4
|10
|3. Valencia
|4
|10
|4. Athletic Bilbao
|5
|9
|5. Real Sociedad
|4
|9
|6. Osasuna
|5
|8
|7. Sevilla
|3
|7
|8. Rayo Vallecano
|5
|7
|9. Barcelona
|3
|7
|10. Mallorca
|4
|7
|11. Elche
|5
|6
|12. Real Betis
|4
|5
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Levante
|5
|4
|15. Villarreal
|3
|3
|16. Espanyol
|4
|2
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0
Günlük GazetelerTümü