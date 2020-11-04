İzmir'de can kaybı yükseliyor!
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 112 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
YAŞAM 04.11.2020, 00:15
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 44'ü büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1621 artçı sarsıntı tespit edildi.
Depremde 112 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlanırken, 4 binada ise devam ediyor.
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