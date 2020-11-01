İzmir'deki depremde can kaybı 44'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu açıkladı.
YAŞAM 01.11.2020, 09:03 01.11.2020, 16:37
AFAD, saat 08.15 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 833 artçı sarsıntı yaşandığı açıklandı.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 44 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, yaralanan 896 kişiden 667’sinin taburcu edildiği, 229 kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, kalan 8 binada da çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
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