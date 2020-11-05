Kahramanmaraş'ta Organ Bağışı Haftası!

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri arası "Organ ve Doku Bağışı Haftası" olarak kutlanmaktadır.

YAŞAM 05.11.2020, 16:46 05.11.2020, 18:40
Kahramanmaraş'ta Organ Bağışı Haftası!

Tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunlarından biridir.

"Organ nakli", vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemidir.

Türkiye organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahiptir. Aşılması gereken en önemli sorun kadavra bağış oranındaki yetersizliktir.

Ülkemizde organ olarak, böbrek, deri, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve incebağırsak nakilleri; doku olarak kemik, kemik iliği, kornea ve kalp kapağı nakilleri yapılmaktadır.

18 Yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir.

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