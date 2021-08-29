Kahve kalp dostu çıktı

Macaristan'ın Semmelweis Üniversitesi bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı kahve araştırmasını yaptı.

11 yıl boyunca 468 bin 629 kişinin kahve tüketimi ile sağlık sorunları arasındaki bağlantı incelendi.

"Kahve, kalp hastalığı ve krizi riskini önemli ölçüde azaltıyor" sonucuna varıldı.

Kalp krizi riski yüzde 21 azalıyor

Araştırmaya göre günde 3 fincan kahve tüketmek kalp hastalıklarından kaynaklı ölüm riskini yüzde 17,kalp krizi geçirme riskini de yüzde 21 düşürüyor.



Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü de geçen yıl, günde 6-7 fincan kahve içmenin hastalıktan ölüm olasılığını yüzde 16 azalttığını açıklamıştı.

Kahvenin ayrıca depresyonu yüzde 20, Tip 2 diyabeti ise yüzde 27 azalttığı ispatlanmıştı.



Kahveniz katkısız olmalı

Ancak uzmanların önerileri Türk kahvesi ve filtre kahve ile sınırlı.

Bunun haricindeki kahvelerin içeriğindeki katkılar nedeniyle sağlığa zararlı olabileceği hususunda tüketiciler uyarılıyor.