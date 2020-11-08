Kedi Cengizhan kız kardeşlerin hayatını kurtardı

Ankara'da üç katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında evdeki kedinin sesine uyanan iki kız kardeşin hayatı kurtuldu.

YAŞAM 08.11.2020, 09:49
Kedi Cengizhan kız kardeşlerin hayatını kurtardı

Pursaklar ilçesi Aydos Sokak'ta üç katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Anneannelerinin evinde kalan 21 yaşındaki Nazmiye Şevval ile 17 yaşındaki İrem Yazıcı kardeşler, kendilerinin bakıp büyüttüğü Cengizhan ismini verdikleri kedinin ses çıkarmasıyla uykudan uyandı ve yangını fark etti.

Kedi Cengizhan kız kardeşlerin hayatını kurtardı

Alevleri gören kız kardeşler daireden kendilerini dışarı attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kedi Cengizhan kız kardeşlerin hayatını kurtardı

Dumandan etkilenen Nazmiye Şevval ve İrem Yazıcı, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Yangın sonrası dairede hasar meydana gelirken, Cengizhan isimli kediyi de itfaiye ekipleri evde sıkıştığı yerden kurtardı.  

Kedi Cengizhan kız kardeşlerin hayatını kurtardı

#Ankara #Kedi Cengizhan #Yangın
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