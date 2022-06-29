Kimi Rengine, Kimi Sesine Kimi De Sapına Bakıyor!
Peki alınan karpuz, Renksiz ve tatsız çıkan ‘kelek’ veya kabak aşılı olursa geri iade edilebilir mi?
YAŞAM 29.06.2022, 13:50 29.06.2022, 18:16
Yetişmemiş karpuzun ‘ayıplı ürün’ kategorisinde olduğunu belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanvekili Nesih Tanrıverdi, kelek karpuzu iade almayan, yenisini vermeyen veya ücret iadesine yanaşmayan satıcıların şikayet edilebileceğini söyledi.
Bu durum karşısında esnaflarda kesmece karpuzun daha sağlıklı olduğunu söyledi.
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