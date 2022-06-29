Kimi Rengine, Kimi Sesine Kimi De Sapına Bakıyor!

Yetişmemiş karpuzun ‘ayıplı ürün’ kategorisinde olduğunu belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanvekili Nesih Tanrıverdi, kelek karpuzu iade almayan, yenisini vermeyen veya ücret iadesine yanaşmayan satıcıların şikayet edilebileceğini söyledi.

Bu durum karşısında esnaflarda kesmece karpuzun daha sağlıklı olduğunu söyledi.