Köpeğe eziyete 947 lira para cezası kesildi!
Konya'da, köpeğe eziyet ettiği ileri sürülen şahısa, "Hayvanları Koruma Kanunu"na istinaden 947 lira idari para cezası kesildi.
YAŞAM 17.12.2020, 22:36
İddiaya göre, Sarayönü ilçesinde yaşayan Sadir T. (55), tavuklarına saldırdığını öne sürdüğü köpeği sopayla dövdü.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sadir T'ye "Hayvanları Koruma Kanunu"na istinaden 947 lira idari para cezası kesti.
Öte yandan, köpeğin koruma altına alındığı öğrenildi.
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