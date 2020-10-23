Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!
Sırtına tırmanan kediden kurtulamayan adamın, pantolonu düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
YAŞAM 23.10.2020, 13:50 23.10.2020, 14:48
Görüntünün adresi bilinmemekle beraber, yaşananlar hem üzüyor hem de güldürüyor.
KEDİ BİR ANDA SALDIRDI
Köpeğini dolaştırmak üzere sokağa çıkan bir adama, kedi saldırdı. Saldırgan kediden kurtulmak talihsiz adam için hiç kolay olmadı.
Sırtına tırmanan kediyi, adamın üzerinden iki kişi zorla indirebildi.
PANTOLONU DÜŞTÜ
Bu sırada adamın pantolonu bile düştü.O anlar önünden geçtiği bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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