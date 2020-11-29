Koronavirüs bir aileyi yok etti! 4 kişi...

Mersin'in Tarsus ilçesinde emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 14 Kasım'da hayatını kaybetti.

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut koronavirüs semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut 16 Kasım’da yaşamını yitirdi.

Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut da 24 Kasım’da hayatını kaybetti.

MURAT KARABULUT'UN HAMİLE EŞİ BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Murat Karabulut’un, daha önce korona testi pozitif çıkan ancak koronayı atlatan 7 aylık hamile eşi 32 yaşındaki Buket Karabulut ise 25 Kasım’da rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen anne, karnındaki 7 aylık erkek bebek hayatını kaybetti.

DİĞER ABLASI DA KORONAYA YENİLDİ

Son olarak Murat Karabulut'un diğer ablası da koronaya yakalandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ personeli Şehriban Karabulut Bircan ailenin son ferdi olarak hayatını kaybetti.