Koronavirüs semptomlarını nezle, grip ve alerjiden nasıl ayırabiliriz?

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden korona virüsün, mevsim değişikliği yaşadığımız şu günlerde grip, nezle ve alerjik reaksiyonlarla benzer belirtiler gösterebiliyor.

Korona virüse yakalanmış hastaların gösterdiği semptomlar zaman zaman nezle, grip ve alerjide görülen semptomlarla karıştırılabiliyor.

Koronavirüsün temel belirtileri olarak ateş, yorgunluk, öksürük, kuru öksürük, solunum zorluğu görüldüğünü, bazen de hastalarda ağrı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ishal gibi şikayetler olurken bu şikayetler bazen nezle, grip ve alerjide görülen semptomlarla da uyuşabiliyor.

Peki bunları nasıl anlayacağız? KSÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Selma Ateş açıkladı.