Koronavirüs testi 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor
Almanya'da Türk doktor Müge Çevik, koronavirüse yakalanan hastaların testlerinin 83 güne kadar pozitif çıkabildiğini tespit etti.
YAŞAM 25.11.2020, 09:55
Almanya'da yaşayan Türk doktor Müge Çevik'in 98 makaleyi inceleyerek yaptığı analize göre, koronavirüs geçiren hastaların PCR sürüntü testleri 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor.
10 GÜN SONRA BULAŞTIRICILIK AZALIYOR YA DA KAYBOLUYOR
Araştırmayı yorumlayan radyoloji uzmanı Güner Sönmez de "İlk 5 günde hasta çok bulaştırıcı. 9 günden sonra hastada bulunan virüsler canlılığını kaybediyor. 10 günlük izolayonla uyumlu 10 gun sonra bulaştırıcılık azalıyor veya kayboluyor" açıklamasında bulundu.
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 25 Kasım 2020
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:24
|İkindi
|15:01
|Akşam
|17:23
|Yatsı
|18:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|9
|17
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|10
|14
|10. Altay
|8
|13
|11. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|10
|10
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|8
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|8
|16
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. M. United
|8
|13
|10. Crystal Palace
|9
|13
|11. Arsenal
|9
|13
|12. Wolverhampton
|8
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Burnley
|8
|5
|18. Fulham
|9
|4
|19. West Bromwich
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Valencia
|10
|12
|9. Elche
|8
|12
|10. Getafe
|9
|12
|11. Real Betis
|9
|12
|12. Barcelona
|8
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|10
|15. Eibar
|10
|10
|16. Athletic Bilbao
|8
|9
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7