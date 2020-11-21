Malatya'da sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu

Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu.

YAŞAM 21.11.2020, 22:25
Malatya'da sulama kanalına düşen 2 çocuk boğuldu

Yeşiltaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde balık tutmak için sulama kanalı bölgesine giden 4 arkadaştan Hakkı Aslan ve İbrahim Gülmez dengelerini kaybederek suya düştü.

Bir süre sonra Aslan ve Gülmez'in suda kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu yakınlarına haber verdi.

Olay yerine gelen aileler, mahallelinin de yardımıyla Aslan'ı düştüğü yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında sudan çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, kurtarılamadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi su altı dalgıçlarının yaptığı aramalar sonucunda İbrahim Gülmez de suya düştüğü yerin yaklaşık 4 kilometre uzağında bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gülmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocukların cenazeleri, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

#Malatya #Sulama kanalı #Aksu Tv
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 21 Kasım 2020
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:23
İkindi 15:02
Akşam 17:25
Yatsı 18:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 20
2. Alanyaspor 7 17
3. Galatasaray 8 16
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Kasımpaşa 8 12
9. Rizespor 7 11
10. Malatyaspor 8 11
11. Hatayspor 6 11
12. Konyaspor 7 9
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 9
15. Göztepe 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Tuzlaspor 8 18
3. İstanbulspor 9 17
4. Samsunspor 10 17
5. Adana Demirspor 8 15
6. Ankara Keçiörengücü 9 15
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Akhisar Bld.Spor 9 13
10. Balıkesirspor 9 13
11. Adanaspor 9 12
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Boluspor 10 7
15. Menemen Belediyespor 7 6
16. Bandırmaspor 9 5
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Chelsea 9 18
3. Leicester City 8 18
4. Liverpool 8 17
5. Southampton 8 16
6. Aston Villa 8 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. Wolverhampton 8 13
10. Man City 8 12
11. Arsenal 8 12
12. West Ham 8 11
13. Newcastle 9 11
14. M. United 7 10
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 9 9
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 8 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Villarreal 10 19
3. Atletico Madrid 7 17
4. Real Madrid 9 17
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Elche 8 12
9. Real Betis 9 12
10. Barcelona 7 11
11. Valencia 9 11
12. Getafe 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Levante 9 7
18. Huesca 10 7
19. Celta de Vigo 10 7
20. Real Valladolid 9 6