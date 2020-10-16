Nem ve rutubete karşı ‘su yalıtımı’ kesin çözüm!

Peki su yalıtımı hangi aşamalarda neleri önlüyor?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan su yalıtımı teknik personeli Mahmut Kesmegülü, vatandaşlara, evlerde oluşacak nem, rütubet ve dam akıntısı gibi sorunlara karşı su yalıtımını yaptırmalarını önerdi.

Konuşmasının devamında Kesmegülü, su yalıtımında yapılan işlemler hakkında bilgiler verdi.