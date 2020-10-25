Oğlu için kulüp kuran anne çocuklara umut oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Elif İçlek, futbola yetenekli oğlu ve kentteki diğer çocuklar için kulüp kurup başkanlık görevini üstlendi.

İçlek, öğretmenlerince futbola yeteneği olduğu söylenen 11 yaşındaki oğlu Ömer'in eğitim alması için futbol antrenörü Metin Çiloğlan ile görüştü.

Çiloğlan'dan oğluna futbol dersleri vermesini isteyen İçlek, antrenörden "Sadece Ömer'e değil, ilçedeki diğer yetenekli çocuklara da fayda sağlayacak bir kulüp kuralım." teklifini aldı.

Teklif üzerine Elif İçlek ve Metin Çiloğlan ile öğretmen Yusuf Geçit'in girişimleriyle şubat ayında, ilçede Düziçi Demirspor Futbol Kulübü kuruldu.

Başkanlığını da İçlek'in yaptığı kulüpte, 50'den fazla çocuğa futbol eğitim verilmeye başlandı.

Hem başkanlık görevini yürüten hem annelik yapan İçlek, eskiden ilgi duymadığı spor dalında çocuklara faydalı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Hedefimiz hepsinin iyi yerlere gelmelerini sağlamak"

İçlek, AA muhabirine, futbolla oğlu sayesinde tanıştığını ve bu spora ilgi duymaya başladığı söyledi.

Öğretmenlerinin, oğlunun futbola olan yeteneğini gördüklerini ve bu yönde eğitim alması için kendisiyle konuştuklarını dile getiren İçlek, "Bazı futbol kurslarına yazdırdım ancak hem uzaklık hem de iyi bir eğitim verilmediğini görünce göndermeyi bıraktık. Burada Metin hocamla tanıştık. Oğluma ders veriyordu. Bir gün 'Elif abla ilçede yetenekli öğrencilerimiz var. Bunlara bir kulüp kuralım. Biz eğitelim, geliştirelim, diğer kulüplere gönderelim' dedi. O gün bir kulüp kurmaya karar verdik ve bu yolda iyi bir şekilde ilerliyoruz." diye konuştu.

İçlek, önceden futbolu hiç sevmediğini, oğlu Ömer sayesinde bu sporu sevmeye başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Başlangıçta 7-8 öğrenciyle başladık ve sadece 1 topumuz vardı. Şu an öğrenci sayımız 50'yi geçti ve 40'tan fazla topumuz, formalarımız ve başka imkanlarımız var. Küçük bir kulübüz, velilerimizin verdiği aidatlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar Süper Lig takımlarının altyapılarına birkaç öğrencimizi gönderdik. Hedefimiz hepsinin iyi yerlere gelmelerini sağlamak." dedi.

"Başkandan öte anneleriyim"

Türkiye'deki sayılı kadın futbol kulübü başkanlarından birisi olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını vurgulayan İçlek, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir duygu. İnsanların size gelip 'başkanım' demesi bile güzel bir şey. Sadece oğlumun değil buradaki tüm çocukların annesi gibi oldum. Hepsini oğlum gibi seviyorum, onlara ilgi gösteriyorum. Onlar da beni öyle seviyor. Bir başkandan öte anne gibiyim, beni anneleri gibi görüyorlar. Bu sayede bir şeyleri başarabiliyorum. Eşim de bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Bana desteği çok büyük. İnşallah kulübümüzü ve buradaki çocuklarımızı iyi yerlere taşıyabilirim."