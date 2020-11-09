Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
YAŞAM 09.11.2020, 10:12
Yazır Mahallesi'nde C.Ç'nin kullandığı otomobil, karşı yönde gelen U.Ç'nin yönetimindeki ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan sürücü C.Ç, M.Ş. ve S.K. yaşamını yitirdi, F.K ile ticari araç sürücüsü U.Ç de yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
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