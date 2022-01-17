Otomobil ve tır çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Ergene-Edirne kara yolunda seyir halindeki otomobil, aynı istikamette hareket eden tıra arkadan çarptı. Otomobilde bulunan iki kişi yaşamını yitirirken, sürücü ise yaralandı.
YAŞAM 17.01.2022, 09:45
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Cemil A. idaresindeki otomobil, Ergene- Edirne kara yolu Misinli Kavşağı yakınlarında, aynı istikamette seyreden Ö.Y'nin kullandığı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi araç içinde sıkıştı.
OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobilde bulunan Mehmet Şerbetçi (50) ile Satılmış Gültekin (43) hayatını kaybetti, sürücü Cemil A. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine, Şerbetçi ve Gültekin'in cenazesi ise savcı, polis ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Ö.Y. ifadesine başvurulmak üzere Ulaş Jandarma Karakolu'na götürüldü.
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