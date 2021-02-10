Pandemi, tüm bireyleri farklı şekillerde etkiliyor!
Yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşanan pandemi dönemi her yaşta çocuk ve ergen başta olmak üzere tüm bireyleri farklı şekillerde etkiliyor.
YAŞAM 10.02.2021, 11:20
Korovirüsün yaşamı olumsuz etkilediğini belirten Psikolog Alpaslan Yurtsever, bu olumsluk üzerinde en çok etkilenen gelişim çağındaki çocukların olduğunu söyledi.
Konuşmasının devamında yurtsever, pandeminin diğer yaş grubu üzerindeki etkilerini de anlattı.
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