Pandemi, tüm bireyleri farklı şekillerde etkiliyor!

Korovirüsün yaşamı olumsuz etkilediğini belirten Psikolog Alpaslan Yurtsever, bu olumsluk üzerinde en çok etkilenen gelişim çağındaki çocukların olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında yurtsever, pandeminin diğer yaş grubu üzerindeki etkilerini de anlattı.