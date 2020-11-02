Servis otobüsü ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü
Bursa'da kontrolden çıkan bir araç, servis otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobil ikiye bölünürken, 2 kişi de yaşamını yitirdi.
YAŞAM 02.11.2020, 09:21
İnegöl ilçesi Kurşunlu mahallesinde Oğuzhan Sönmez yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Karşı yöne geçen otomobil, Onur Gürsoy yönetimindeki servis otobüsü ile çarpıştı.
Araç ikiye bölündü
Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, otomobilde bulunan Fatih Akyol olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Sönmez ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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