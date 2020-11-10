Silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
YAŞAM 10.11.2020, 10:40
Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Mehmet Kurt hayatını kaybetti, kardeşi Abdülkadir Kurt ile Nezir Güngörür ve oğlu Şahin Güngörür yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
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