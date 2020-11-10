Silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mehmet Kurt hayatını kaybetti, kardeşi Abdülkadir Kurt ile Nezir Güngörür ve oğlu Şahin Güngörür yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.