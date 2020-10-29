Silahlı saldırı: 1 ölü

Şehit Asım Aksoy Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, iş yerinde çalışana silahla ateş ettikten sonra otomobille uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.