Sofralarımızın baş tacı ekmek! Hangi ekmek daha sağlıklı, hangi ekmek tercih edilmeli?

Günümüz ekmeklerinin uzmanlar tarafından pek sağlıklı olmadığı söyleniyor.

YAŞAM 03.04.2021, 11:52 03.04.2021, 12:00
Sofralarımızın baş tacı ekmek! Hangi ekmek daha sağlıklı, hangi ekmek tercih edilmeli?

Geçmiş yıllarda ekmekte unun rengi farklı iken şimdi ise unun rengi beyaz ve buda ekmeği pek sağlıklı yapmıyor.

Diyetisyen Sevgi Sevmez ise hangi tür ekmeklerin sağlıklı olduğunu Aksu Haber’e anlattı.

 “Diyetimizin vazgeçilmezi ekmeğe karşı pek bir ön yargılıyız toplum olarak. Her nedense diyetimizden ekmek çıktığı anda daha sağlıklı, fit ve iyi görüneceğimizi düşünüyoruz ve maalesef ki yanılıyoruz. Bunun sebebinin ekmeği tam tanımadığımız olduğunu düşünüyorum ve hadi gelin ekmekle tanışalım diyorum.

Ekmek özellikle Türk toplumu için en kolay ulaşılabilir enerji kaynağıdır. Önemli olan nokta doğru ekmeği doğru miktarlarda tüketmektir. Tercihimizi tam buğday, çavdar, tam tahıllı veya çok tahıllı olanlardan yana kullanmalı ve doğru miktarı diyetisyenimiz ile birlikte belirlemeliyiz.

Neden mi Tam buğday Ekmeği?

Beyaz ekmek, buğdayın sadece endosperm kısmından üretilmektedir. Bu da kepek ve ruşeym’de bulunan birçok besin öğesini içinde barındırmadığı anlamına gelmektedir. Düşük lif oranına sahiptir ve bu nedenle kan şekerinin hızlı yükselmesine, insülin direncinin oluşmasına ve fazla şekerin vücutta yağa dönüşmesine sebep olmaktadır.

Doğru miktarda doğru ekmek;

Yüksek posa oranı sayesinde; tokluk hissini arttıracak, sindirim sitemini rahatlatacak, kan şekeri dengesi sağlayacak, iştah kontrolüne yardımcı olacak ve ağırlık kontrolü sağlayacak. Bunlarla kalmayıp sizi kolon kanserinden koruyucu etki gösterecek.

Düşük glisemik indeksi sayesinde diyabeti olan bireyler için kan şekerinde ani değişikliklere neden olan bir tehdit olmayacak ve kan şekeri kontrolü sağlayacak.

Bitkisel kaynaklı bir besin olması nedeniyle kolesterol içermez; hatta yüksek oranda lif içermesi nedeniyle kan kolesterol seviyesini olumlu etkiler.

Kan dolaşımını olumlu etkiler ve yüksek tansiyona karşı koruyucu etki gösterir.

İçerdiği B grubu vitaminleri ile birçok metabolizma açısından önemli fonksiyonlara sahiptir.

Bütün bu faydalarının yanında ekmek bir kültürdür. Lütfen bu güzel ve sağlıklı alışkanlığımızdan yanlış duyumlar nedeniyle vazgeçmeyelim, çok sevdiğiniz ekmeği sofralarınızdan eksik etmeyin.”

HABER – EMRE ATAÇ    

MODERATÖR – GÖKHAN ÇALI

#ekmek #Sağlık #yaşam #Diyetisyen Sevgi Sevmez
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