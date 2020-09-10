Son zamanlarda eşek sütü sabununa talep arttı!

Aktarcılar, eşek sütünün anne sütüne eş değer olduğunu bu nedenle sabunlara ilginin fazla olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aktarcı kadir ciğer, pandemiyle birlikte evde kalan kadınların doğal sabunlara ilginin arttığını söyledi.

Konuşmasının devamında Ciğer, vatandaşlara ambalajsız sabunlar almamaları konusunda uyardı.