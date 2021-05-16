Spor salonları ve Halı sahalar normalleşme engeline takıldı!
17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde halı sahalar, yüzme havuzları, hamam, sauna, masaj salonları ve spor salonları kapalı olacak. 1 Haziran'da sürenin dolmasıyla vakaların durumuna göre gerekirse yeni kararlar alınacak.
YAŞAM 16.05.2021, 10:56
Halı saha tutkunlarına ve spor salonlarına gidenler için bekledikleri haber çıkmadı. 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde halı sahalar, yüzme havuzları, hamam, sauna, masaj salonları ve spor salonları kapalı olacak.
BEKLENTİ TEMMUZ
Halı saha ve spor salonlarının açılma tarihinin temmuz ayını bulabileceği belirtildi. Vakalar kısıtlamalara rağmen yeniden yüksek seyrederse bu tarihte de değişiklik yaşanabilir. Kontrollü bir şekilde açılma ihtimali olduğu da aktarıldı.
KISA BİR SÜRE AÇIK KALDI
Halı sahalar yaklaşık bir yıllık dönemde kısıtlı bir sürede açık kaldı. Vakaların düşük olduğu illerde faaliyet uygun görülürken, yüksek seyreden şehirlerde ise HES kodu uygulamasıyla ve belirli kriterlerle halı sahalar açık kaldı.
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