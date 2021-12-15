Trabzon hurması, enfeksiyon riskini önlüyor

Delta ve son olarak Omicron gibi koronavirüsün varyantlarına karşı mücadele devam ediyor.

Japon bilim insanları, enfeksiyonlara karşı deneysel çalışma gerçekleştirdi.

HASTALIKLARA KARŞI TRABZON HURMASI AYRINTISI

Çalışma kapsamında Trabzon hurmasından elde edilen tanen maddesinin koronavirüse yakalanma veya şiddetli belirtiler geliştirme ihtimalini düşürdüğünü ortaya koydu.

Japonya'nın Kashihara kentindeki Nara Tıp Üniversitesi'nden bir araştırma grubu, hamsterlar üzerinde yapılan deneylerin tanen maddesinin koronavirüsten enfekte olma veya ciddi semptomlar geliştirme ihtimalini düşürdüğünü ortaya koydu.

HAMSTERLAR ÜZERİNDE DENENDİ

Sonuçları İngiltere'deki Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışmada, hamsterların ağız boşluğuna Trabzon hurmasından elde edilen tanen maddesi içeren bir bileşiği uygulayan araştırmacılar, maddeyi almayan hamsterların akciğerlerinde 3 gün içinde yüksek oranda viral yük ve zatürre belirtisi tespit etti.

Trabzon hurmasından elde edilen tanen bileşiği enjekte edilen hamsterların akciğerlerinde ise düşük viral yoğunluk gözlenirken, verem belirtisine rastlanmadı.

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTIYOR

Ayrıca tanen verilen hamsterları 30 dakika boyunca koronavirüs taşıyan hamsterlarla aynı kafese koyan uzmanlar, 1 haftanın ardından yapılan testlerde maddeyi alan hamsterların ciğerlerinde virüse rastlamadı.

Bulguların, deneyde kullanılan bileşiğin koronavirüsten enfekte olma veya şiddetli semptomlar geliştirme ihtimalini düşürdüğünü ortaya koyduğunu belirten uzmanlar, buna rağmen insanlar üzerindeki klinik testlerin önem taşıdığının ve daha fazla deneye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

HER DERDE DEVA

Çin ve Japonya'da da yetişen ve ülkemizde "cennet meyvesi" ya da "cennet hurması" olarak da bilinen meyvenin içerdiği zengin A, C, B1, B2 ve B3 vitaminleri, karbonhidrat, fosfor, protein, kalsiyum, demir, sodyum, selüloz, potasyum ve magnezyum nedeniyle kalp hastalıkları, kanser gibi ciddi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiği belirtiliyor.

Bitkilerden elde edilen açık sarı-kahverengi toz, pul ya da süngersi kütle halindeki biçimsiz maddeler olan tanenler ise bitkilerin kök, odun, kabuk, yaprak ve meyvelerinde bulunuyor.