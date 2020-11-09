Traktör uçuruma devrildi: 2 ölü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

YAŞAM 09.11.2020, 10:49
Traktör uçuruma devrildi: 2 ölü

Beypazar'nın Hamlalar Mahallesi'ndeki ormanlık alana kışlık odun yapmak için giden Nurettin Çiftçi'nin kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada, sürücü Nurettin ile eşi Hatice Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.

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