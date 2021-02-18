Unutkanlık ihmal etmeye gelmiyor!

Ciddi sebeplere yol açan bu unutkanlık Alzheimer’a kadar yol açabiliyor.

Peki, unutkanlığın önüne geçmek ve hafızamızı güçlendirmek için ne yiyip içmeliyiz.

Diyetisyen ve yaşam koçu Gülşah Yüzbaşıoğlu Kütükçü Aksu Haber’e açıklamalarda bulunarak vatandaşlara bu konu hakkında dikkat etmeleri konusunda bilgiler verdi.