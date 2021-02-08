Hem mutant virüs hem de gevşeme tam düze çıkmışken yeniden alarm zilleri çalıyor, vaka sayısındaki artış endişe yaratırken, uzmanlardan 3. dalga uyarısı geldi.

Aşılama çalışmalarına rağmen uzmanlardan gelen 3.dalga uyarısı vatandaşların tedbiri elden bıraktığını gösteriyor.